В Великобритании неожиданно выросла безработица

Безработица в Великобритании в IV квартале неожиданно выросла и составила 7,2%. Это на 0,1% выше, чем в III квартале, когда был зафиксирован минимум с 2009 года, сообщает Вести.Экономика.

Однако число британцев, получающих пособие по безработице, сократилось в январе 2014 года на 27,6 тыс., говорится в отчете Национального статистического управления страны.

Данные оказались лучше прогнозов. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения всего на 20 тыс.

Лучше оказались и пересмотренные данные за декабрь. Число получающих пособие сократилось не на 24 тыс., а на 27,7 тыс. человек.

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Уровень безработицы долгое время был для регуляторов едва ли не ключевым показателем здоровья экономики. Однако в последнее время они немного изменили риторику.

Первым это сделала ФРС, заявив, что уровень безработицы не отражает реального положения вещей и макроэкономическую ситуацию необходимо рассматривать через призму целого ряда индикаторов. К тому же на уровень безработицы очень сильно влияет доля трудоспособного населения.

Следом за Федрезервом подобное высказывание сделал и глава Банка Англии Марк Карни.

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