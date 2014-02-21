В Украине субсидии на оплату ЖКУ сократились более чем на четверть

В январе 2014 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 12,6 млн грн, что на 4,4 млн грн (на 25,9%) меньше, чем в январе 2013 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 11,3 млн грн, в сельской – 1,3 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе были назначены 62,2 тыс. семей (87,2% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 55,3 тыс., в сельской – 6,9 тыс. семей. По сравнению с январем 2013 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 24,7 тыс. (на 28,4%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в январе 2014 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,4% – до 203 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ривненской областях – 291,3-264,4 грн, наименьший – в Севастополе (75,5 грн).

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 272,5 млн грн, что на 20 млн грн (на 6,8%) меньше, чем в 2012 году.

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