На выплату пенсий уже направлено более 18 млрд грн

По состоянию на 21 февраля на финансирование пенсий направлено 18 млрд 156 млн грн.

Об этом заявила министр социальной политики Наталья Королевская, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

«По оперативной информации Пенсионного фонда, на вечер пятницы полностью профинансированы пенсионные выплаты по 21 февраля включительно тем, кто получает их в банковских учреждениях, и по 22 февраля тем, кто получает их в почтовых отделениях», - сказала она.

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Королевская сообщила, что в целом профинансировано 18 млрд 156 млн грн, что составляет почти 85,3% от месячной потребности. В целом же до конца февраля будет выплачено почти 21,3 млрд грн пенсионных выплат.