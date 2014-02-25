Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП и безработице еврозоны

Европейская комиссия улучшила прогноз ВВП еврозоны на 2014 год с 1,1% до 1,2%. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

Также улучшен прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 год - с 1,7% до 1,8%.

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Экономисты из Еврокомиссии ожидают, что уровень безработицы в еврозоне в 2014 году составит 12% против ранее прогнозированного данного показателя на уровне 12,2%. Кроме того, прогноз по безработице на 2015 год также пересмотрен в лучшую сторону - с 11,8% до 11,7%.

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В то же время, по мнению экспертов Еврокомиссии, в 2014 году еврозону ожидает замедление инфляции, прогноз по которой понижен с 1,5% до 1% в 2014 году и с 1,4% до 1,3% в 2015 году.

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