В Украине сократились долги по зарплате

Задолженность по заработной плате в Украине в январе незначительно сократилась до 807,9 млн грн против 808,1 млн грн по состоянию на 1 января 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом 55,4% объема задолженности зафиксировано на экономически активных предприятиях. Наибольший объем задолженности - в промышленности - 366 млн грн. В январе этот показатель вырос на 22 млн грн. Причем основную долговую нагрузку несут предприятия перерабатывающей промышленности, задолжавшие работникам по состоянию на 1 февраля 331,4 млн грн.

Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений – 524 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности по зарплате остается в Киевской области – 147,3 млн грн, Донецкой области – 96,7 млн грн и в Харьковской области – 84,7 млн грн. Наименьший объем задолженности – в Черновицкой области – 171 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, общий показатель задолженности по зарплате в Украине на 1 января 2014 года составил 808,2 млн грн. Киевская область, по состоянию на 1 января 2014 года, сохранила свое лидерство по объему задолженности по заработной плате, незначительно сократив долг до 147 млн грн со 149 млн грн на 1 декабря 2013 года. На втором месте по объемам долгов была Донецкая область (задолженность составляла 115,4 млн грн), на третьем – Харьковская область (74,3 млн грн). Наименьший объем задолженности в декабре 2013 года был в Ривненской области (900 тыс. грн) и Черновицкой области (100 тыс грн).

Вчера, 24 февраля, исполняющий обязанности вице-премьер-министра Украины Александр Вилкул в рамках своих полномочий дал поручение Министерству инфраструктуры Украины, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, "Укрзализнице" и "Укравтодору" прекратить любые платежи, кроме платежей по выплате заработной платы.