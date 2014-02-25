Пенсионный фонд профинансировал февральские пенсии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ, размещенном на правительственном портале.

При этом в фонде не уточнили источники финансирования, обратив внимание, что ресурсное наполнение бюджета фонда осуществлялось за счет "законодательно определенных источников доходов".

Ранее в ПФУ заявляли, что все пенсионеры в феврале получат причитающиеся им средства. Однако по состоянию на середину февраля задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняли неравномерно. Плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средства на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. А в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляли 24-31% от плана.

Как сообщал УНИАН, в январе объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.