Пенсионный фонд профинансировал февральские пенсии

19:47, 25 февраля 2014
Соцполитика
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование февральских пенсий, направив на пенсионные выплаты 21,3 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование февральских пенсий, направив на пенсионные выплаты 21,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ, размещенном на правительственном портале. 

При этом в фонде не уточнили источники финансирования, обратив внимание, что ресурсное наполнение бюджета фонда осуществлялось за счет "законодательно определенных источников доходов". 

Ранее в ПФУ заявляли, что все пенсионеры в феврале получат причитающиеся им средства. Однако по состоянию на середину февраля задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняли неравномерно. Плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средства на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. А в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляли 24-31% от плана. 

Как сообщал УНИАН, в январе объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.

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