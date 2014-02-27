Средняя зарплата в Украине снизилась на 13%

Средняя зарплата штатного работника в Украине в январе 2014 года сократилась по сравнению с декабрем 2013 года на 13% - до 3 148 грн, но увеличилась на 4,9% по сравнению с январем 2013 года. Об этом УНИАН сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине в январе 2014 года в полтора раза выше прожиточного минимума - 1 218 грн.

Как отмечается, средний размер зарплаты в промышленности составил 3 704 грн, что на 10% меньше показателя декабря 2013 года и на 4,7% выше показателя января прошлого года. При этом наибольший показатель зарплат зафиксирован в авиационном транспорте – 9 263 грн, а самый низкий уровень зарплат по-прежнему зафиксирован в сфере почтовой связи и курьерской службы – 1 878 грн.

Зарплаты выше среднего также зафиксированы в сфере финансов и страхования – 6 428 грн, информации и телекоммуникаций – 4 454 грн, научно-технической деятельности – 4 532 грн. Зарплаты в бюджетной сфере традиционно оказались существенно ниже среднего. В частности, средняя зарплата в сфере охраны здоровья в январе составила 2 240 грн, в сфере образования – 2 476 грн.

Количество наемных работников в январе текущего года по сравнению с декабрем 2013 года увеличилось на 42,6 тыс. и составило 10 млн человек. В среднем на одного штатного работника в январе по сравнению с декабрем 2013 года отработано на 8 часов меньше времени - 138 часов.

По данным Госстата, в январе 2014 года начисленный фонд оплаты труда составил 32 млрд 278 млн грн, из которых 31 млрд 485,9 млн грн было начислено штатным работникам.

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Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2013 года выросла по сравнению с ноябрем 2013 года на 10,7% - до 3 619 грн. Также этот показатель на 7,2% выше показателя средней зарплаты штатного работника в декабре 2012 года.

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