Для выплаты пенсий и соцпомощи нужно 12 млрд грн - Денисова

Украине необходимо 12 млрд грн для выплаты пенсий и социальной помощи в начале марта.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова перед заседанием правительства.

"Нам нужно 4 млрд грн для того, чтобы заплатить помощь семьям с детьми, и 8 млрд для того, чтобы начать выплату пенсий", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время в Пенсионном фонде денег нет.

Денисова также отметила, что правительство планирует вернуть функции администрирования средств Пенсионному фонду, а также провести реформы, связанные с начислением больших пенсий судьям, прокурорам и другим высокопоставленным чиновникам.

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