Для выплаты пенсий и соцпомощи нужно 12 млрд грн - Денисова
17:01, 27 февраля 2014Соцполитика
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Украине необходимо 12 млрд грн для выплаты пенсий и социальной помощи в начале марта
В настоящее время в Пенсионном фонде денег нет / lenta-ua.net
Украине необходимо 12 млрд грн для выплаты пенсий и социальной помощи в начале марта.
Как передает корреспондент УНИАН, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова перед заседанием правительства.
"Нам нужно 4 млрд грн для того, чтобы заплатить помощь семьям с детьми, и 8 млрд для того, чтобы начать выплату пенсий", - сказала она.
По ее словам, в настоящее время в Пенсионном фонде денег нет.
Денисова также отметила, что правительство планирует вернуть функции администрирования средств Пенсионному фонду, а также провести реформы, связанные с начислением больших пенсий судьям, прокурорам и другим высокопоставленным чиновникам.
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