Новый Кабмин не намерен отменять пенсионную реформу - Яценюк

Новое правительство не намерено отменять пенсионную реформу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Новое украинское правительство никаких популистских решений принимать не будет. В связи с тем, что государственная казна пуста, не может сегодня стоять в повестке дня вопрос как отмены пенсионной реформы, так и других решений. Потому что это будет ложь, а людям мы врать не будем. Нам сегодня нужно обеспечить выплаты пенсий, которые определены действующим законодательством. И Людмила Владимировна (Денисова — министр социальной политики - УНИАН), я Вас прошу дать картину по социальным выплатам, обеспечить максимальную возможность выплат», - подчеркнул Яценюк.

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