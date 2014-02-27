Новый Кабмин не намерен отменять пенсионную реформу - Яценюк
Новоназначенный премьер-министр Украины пояснил, что сегодня этот вопрос не может стоять на повестке дня, ведь государственная казна пуста.
Новое правительство не намерено отменять пенсионную реформу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Новое украинское правительство никаких популистских решений принимать не будет. В связи с тем, что государственная казна пуста, не может сегодня стоять в повестке дня вопрос как отмены пенсионной реформы, так и других решений. Потому что это будет ложь, а людям мы врать не будем. Нам сегодня нужно обеспечить выплаты пенсий, которые определены действующим законодательством. И Людмила Владимировна (Денисова — министр социальной политики - УНИАН), я Вас прошу дать картину по социальным выплатам, обеспечить максимальную возможность выплат», - подчеркнул Яценюк.
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