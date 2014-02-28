ВР отменила ряд льгот для народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (регистрационный номер 1075) проголосовал 301 с 319 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторами данного законопроекта являются все народные депутаты из фракции “УДАР”.

Этим законом отменен ряд льгот для народных депутатов. В частности, изъяты нормы закона относительно зачисления времени, когда народный депутат временно не работал (в связи с невозможностью предоставить ему предыдущую или равноценную работу) общего и непрерывного стажа работы, а также отнесения общего трудового стажа перерыва в работе жены (мужа) народного депутата в случае нетрудоустройства ее (его) по месту жительства мужа (жены), что давало право на установление процентных надбавок к заработной плате, на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах.

Также законом отменена норма, которая гарантировала выплату материальной помощи в размере зарплаты с учетом всех доплат и надбавок, которые получают работающие народные депутаты, а в случае невозможности трудоустройства после указанного срока за бывшим народным депутатом гарантировала сохранение материальной помощи в размере 50 процентов зарплаты с учетом всех доплат и надбавок, которые получают работающие народные депутаты, до достижения им пенсионного возраста при условии, что трудовой стаж его превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Изъято и норму, согласно которой время работы в Верховной Раде распространяется на сроки присвоения воинских и специальных званий.

Кроме того, отменяются нормы, согласно которым, в случае выхода на пенсию народному депутату выплачивается денежная помощь в размере 12 месячных должностных окладов работающего народного депутата за счет бюджетных назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады; народному депутату, который вышел на пенсию, предоставляется право бесплатного проезда на территории Украины железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в порядке, установленном Кабинетом министров.

Согласно закону, изымаются статьи, которым определялось, что в случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады народный депутат имеет право на получение одноразовой денежной помощи в трехкратном размере его месячной зарплаты на день прекращения депутатских полномочий.

В части отмены льгот также изъяты нормы о выплате материальной помощи на оздоровление народного депутата в размере двойной месячной заработной платы; о возмещении расходов, связанных с переездом на работу в Верховную Раду и предыдущее место работы.

Норму бесплатного проезда народных депутатов всеми видами транспорта заменено редакции: «В затратах на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины предусматриваются средства на проезд народными депутатами Украины всеми видами транспорта. В смете расходов на содержание Верховной Рады Украины утверждается лимит средств, который ежемесячно выдается каждому народному депутату Украины для проезда по территории Украины».

Отменяется норма, которая придавала народному депутату и лицу, которое его сопровождает, право на первоочередное поселение в отель.

Также исключена норма из закона, которыми народному депутату предоставлялось право бесплатного пользования залами официальных делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов и портов и право на бесплатную парковку автомобиля, которым он пользуется, на всей территории Украины.

Статья 30, которая предусматривала обязательное государственное страхование народного депутата за счет бюджетных назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады , изымается из закона.

Норму относительно обеспечения народных депутатов жильем заменено нормой, определяющей право на получение ежемесячной компенсации для аренды жилья или гостиничного номера в размере, установленном смете Верховной Рады. Законопроектом определено, что право на такую компенсацию имеют народные депутаты, место регистрации, жительства которых находится на расстоянии более 30 км от территориальных границ Киева.

В законе предусмотрено, что список народных депутатов, которые получают компенсации на аренду жилья и наем гостиничного номера, подлежит ежеквартальной публикации в газете «Голос Украины» и ежемесячно публикуется на сайте Верховной Рады.

Читайте такжеЯценюк планирует сократить расходы на чиновников