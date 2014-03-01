Безработица в Италии выросла до нового рекорда в 12,9%

Безработица в Италии в январе выросла до нового рекордно высокого уровня в 12,9%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные бюро ISTAT.

Уровень безработицы среди молодежи (учитываются ищущие работу лица от 15 до 24 лет) также бьет рекорды. Он составил 42,4%. В декабре данный показатель составил 41,7%.

В целом в стране наблюдается тенденция роста с начала 2011 года, когда Италия вошла в самую затяжную рецессию в послевоенной истории.

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Ранее Сенат парламента Италии выразил вотум доверия новому коалиционному правительству Маттео Ренци.

Новый премьер обещал до конца февраля представить проекты реформы конституции страны и новое избирательное законодательство. Основной проблемой страны Ренци назвал высокий уровень безработицы.