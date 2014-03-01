Минсоцполитики обещает, что деньги для выплаты пенсий за март будут

Министерство социальной политики Украины заявляет о наличии средств, необходимых для начала финансирования пенсионных выплат за март.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в кулуарах Кабинета министров Украины министр социальной политики Людмила Денисова.

«Необходимые 2,1 млрд грн, которые необходимо собрать для начала финансирования выплаты пенсий, мы их соберем. Все остальное – это расходы госбюджета – порядка 6,9 млрд. Мне пообещали, что они будут. Так что будем начинать (выплачивать пенсии – УНИАН)», - сказала Денисова.

Она также отметила, что предприниматели снова начали платить единый социальный взнос, и объем сбора, вероятно, может превысить первоначальные планы. «Народ начал верить и начал платить страховые взносы. На понедельник будут данные, и как мы видим по банкам, получим даже немножко больше, чем планировали получить», - сказала министр.

Ранее министр заявляла, что Украине необходимо 12 млрд грн для выплаты пенсий и социальной помощи в начале марта. В частности, для выплаты пенсий требовалось 8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование февральских пенсий, направив на пенсионные выплаты 21,3 млрд грн. В то же время в ПФУ отмечали, что задание по перечислению средств в Пенсионный фонд плательщики единого социального взноса на общегосударственное социальное страхование выполняли неравномерно. По состоянию на середину февраля, плательщики единого взноса Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сумской областей, Киева и Севастополя перечислили средства на выплату пенсий в размере 40-45% месячной потребности. А в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и в Крыму поступления составляли 24-31% от плана.

В январе объем пенсионных выплат составил 21,2 млрд грн, а количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составило 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.

Выплата пенсий разным категориям пенсионеров осуществляется несколькими траншами в период с 4 по 25 число каждого месяца.