Кабмин может приостановить ряд социальных программ

Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность приостановки выполнения некоторых социальных программ в рамках проведения секвестра бюджета и с целью продолжения диалога с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова на брифинге в парламенте.

«Действительно дефицит бюджета составляет 71,9 млрд. Мы делаем расчеты, по каким программам можно отказаться. Сегодня будет встреча на уровне министров экономразвития, минэнерго, минфина, я буду принимать участие – для того, чтобы определить подходы (к сокращению расходов - УНИАН), в том числе для секвестра бюджета на 2014 год и для того, чтобы провести переговоры с МВФ - чтобы нам предоставили средства», - сказала Денисова.

При этом она подчеркнула, что страна живет в режиме жесткой экономии средств, прежде всего, на административный аппарат.

«Денег в стране нет. Принято решение сократить количество государственных автомобилей, не закупать новые автомобили, не закупать мебель, ноутбуки – введен жесткий режим экономики», - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк в ходе общения с деловыми кругами заявил, что правительство намерено пересмотреть бюджет на 2014 год и провести его секвестр в размере порядка 65-80 млрд грн.

