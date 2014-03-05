Кабмин распродаст на аукционах 1,5 тысяч министерских автомобилей

Кабинет министров Украины принял решение избавиться от парка автомобилей, принадлежащих центральным органам власти, и распродать их под контролем общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак

“Остается один автомобиль на министерство. Это не касается оперативных автомобилей милиции, пожарных. Все остальные автомобили - это порядка 1,5 тысяч по центральным органам власти, будут оценены и под контролем общественности распроданы”, - сказал Шлапак.

При этом он подчеркнул, что деньги будут направлены в бюджет.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что украинская казна остается пустой, в стране вводится режим жесткой экономии средств, а, кроме того, правительство готовит секвестр бюджета на 65-80 млрд грн.

По словам Яценюка, на текущий момент поступления в бюджет по линии таможенной службы составляют порядка 50% от плана, по линии налоговой службы - не более 65% от плана.

На текущий момент ключевым источником пополнения средств, включая объемы государственных золотовалютных резервов, остается программа сотрудничества с МВФ, а также предоставление финансовой помощи со стороны международных финансовых организаций и правительств.

В частности, 4 марта о возможности предоставления финансовой помощи Украине заявил госсекретарь США Джон Керри. Объем такой финансовой помощи может составить 1 млрд долл.

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