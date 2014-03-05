Кабмин распродаст на аукционах 1,5 тысяч министерских автомобилей
Кабинет министров Украины решил избавиться от парка автомобилей, принадлежащих центральным органам власти.
Кабинет министров Украины принял решение избавиться от парка автомобилей, принадлежащих центральным органам власти, и распродать их под контролем общественности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе селекторного совещания в Кабинете министров сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак
“Остается один автомобиль на министерство. Это не касается оперативных автомобилей милиции, пожарных. Все остальные автомобили - это порядка 1,5 тысяч по центральным органам власти, будут оценены и под контролем общественности распроданы”, - сказал Шлапак.
При этом он подчеркнул, что деньги будут направлены в бюджет.
Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что украинская казна остается пустой, в стране вводится режим жесткой экономии средств, а, кроме того, правительство готовит секвестр бюджета на 65-80 млрд грн.
По словам Яценюка, на текущий момент поступления в бюджет по линии таможенной службы составляют порядка 50% от плана, по линии налоговой службы - не более 65% от плана.
На текущий момент ключевым источником пополнения средств, включая объемы государственных золотовалютных резервов, остается программа сотрудничества с МВФ, а также предоставление финансовой помощи со стороны международных финансовых организаций и правительств.
В частности, 4 марта о возможности предоставления финансовой помощи Украине заявил госсекретарь США Джон Керри. Объем такой финансовой помощи может составить 1 млрд долл.
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