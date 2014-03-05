Минфин России «наладил сотрудничество» с Минфином Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

Силуанов отметил, что общая ситуация в Украине непростая, сокращается финансирование расходов бюджета. По его оценкам, сокращение расходов государственного бюджета Украины произойдет примерно на 15%.

«Это, конечно, затронет и помощь регионов, в том числе и Крыму, поэтому мы сейчас на уровне Министерства финансов наладили сотрудничество, взаимоотношения с Министерством финансов Крыма», - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос Путина о ситуации в Украине «в целом», глава российского Минфина сказал, что иностранные партнеры предлагают ей поддержку, в первую очередь, за счет средств Международного валютного фонда. Также свою помощь Украине предлагают США, страны Европейского Союза.

«На наш взгляд, мы здесь тоже должны заготовить различные варианты оказания поддержки в случае ухудшения общей ситуации», - отметил Силуанов.

При этом он сообщил, что представители российских регионов выступили с предложениями оказать финансовую поддержку украинским приграничным регионам.

«Эти соглашения могут быть реализованы в настоящее время», - сказал Силуанов.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта министр финансов РФ Силуанов заявил, что Министерства финансов России и Крыма проводят консультации относительно финансовой помощи автономии для обеспечения выплат бюджетникам и социальных обязательств.

По его словам, дефицит бюджета АР Крым составляет около 10 млрд грн - порядка 35 млрд рублей.

В тот же день министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что все соцвыплаты в Украине финансируются бесперебойно, в соответствии с планом и в полном объеме.

«Министерство финансов сообщает, что во всех регионах Украины и в АР Крым все защищенные статьи расходов государственного бюджета финансируются на 100% и в соответствии с планом. На казначейских счетах есть необходимые средства для финансирования социальных выплат», - говорится в сообщении.

Сегодня, 5 марта, премьер-министр Украины Арсений Яценюк спрогнозировал, что курортного сезона в АРК не будет, поэтому поручил разработать план предоставления автономии дополнительных дотаций из госбюджета.

Справка УНИАН. Здания Совета министров и Верховного Совета Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные вооруженные люди.

Позднее 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии с участием незначительного количества депутатов отправил в отставку главу Совмина Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Аксенов заявил, что не признает легитимность новой украинской власти и попросил РФ предоставить АРК финансовую помощь и ввести войска.

4 марта Окружной административный суд Киева признал незаконными решения крымского парламента о назначении Аксенова премьером.