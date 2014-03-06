В Минэкономразвития планируют сократить численность сотрудников

Об этом он сообщил журналистам.

“Очевидно, что нам нужно сокращать государственный аппарат, не только по министерству экономики, - сказал министр. – Но надо, чтобы мы это делали с умом и взвешенно”.

По мнению министра, бюрократический процесс и определенная технологическая отсталость не дают сотрудникам сосредоточиться на приоритетах, которые ставит руководство.

«При назначении у министра спрашивают, есть ли у него родственники за границей... Мы заполняем автобиографию от руки… Я уже жду, когда нам перья раздадут и чернила», - отметил Шеремета.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что огульное увольнение сотрудников может обернуться потерей хороших специалистов, которых в Минкономразвития немало. «Первыми уходят лучшие, а их нельзя потерять», - отметил министр. В то же время, по словам министра, это хорошо, что призыв «затянуть пояса» власть «начинает с себя».

Ранее в эфире одного из телеканалов Шеремета обращал внимание, что аппарат Минэкономразвития существенно раздут и может быть сокращен.

Как сообщал УНИАН, одним из первых решений новоназначенного правительства Украины стало введение в стране жесткого режима экономии средств и сокращение расходов на госаппарат. В частности, министерствам и ведомствам запрещено покупать форменную одежду, ноутбуки, автотранспорт, оплачивать мобильную связь, делать ремонты, оплачивать чартерные рейсы, создавать новые бюджетные учреждения, увеличивать численность работников, заполнять вакансии и выдавать денежные вознаграждения чиновникам. Правительство также сократило количество заместителей министра – до трех, включая первого заместителя министра. Кроме того, на каждое министерство оставили по одному дежурному автомобилю, а парк в более чем 1,5 тыс. автомобилей будет оценен и продан на аукционах под контролем общественности.

Также, Кабинет министров принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн.