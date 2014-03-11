Кабмин перечислил военным 125 млн грн
Кабмин нашел способ доставить до каждого военнослужащего те 125 млн грн, которые правительство выделило позавчера
Кабинет министров Украины нашел способ перечислить на счета украинских военнослужащих, проходящих службу на территории Автономной Республики Крым, выделенные ранее 125 млн грн в качестве единоразовой финансовой помощи, заявил с трибуны Верховной Рады премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Сегодня утром мы нашли способ доставить до каждого военнослужащего те 125 млн грн, которые правительство выделило позавчера. У нас действует определенная платежная система. С утра мы перечислили (средства – УНИАН) из Казначейства на соответствующую платежную систему. Как долго это будет продолжаться? Столько, сколько сможем, столько будем платить», - сказал глава правительства.
При этом он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы обеспечить выплаты. «Но дело даже не столько в выплатах, сколько в том, как и каким образом решить этот самый драматичный и самый сложный конфликт на территории Европы 21 столетия», - подчеркнул Яценюк.
Как сообщал УНИАН, 9 марта Кабмин принял решение выделить порядка 125 млн грн на выплаты единоразовой помощи военнослужащим, несущим службу в Автономной Республике Крым. Премьер-министр при этом поручил всем ответственным ведомствам обеспечить выделение средств в кратчайшие сроки.
Позднее Яценюк отмечал, что Кабинет министров Украины осуществляет все возможные меры для того, чтобы восстановить функционирование банковской системы и системы казначейства Крыма, власти которого заявили о переходе в рублевую зону и прекратили обслуживание счетов Госказначейства и Нацбанка Украины. Яценюк заверил, что зарплаты военнослужащим Крыма и выплаты им единоразовой помощи в общем объеме 125 млн грн будут проведены в срок.
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