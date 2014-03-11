Пенсии в марте профинансированы на 47%

Пенсионные выплаты за март профинансированы на 47% и осуществляются по графику, заявила журналистам министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

«Потребность на финансирование пенсий в марте – 21,4 млрд грн. На 11 марта профинансировано 47% месячной потребности – 10,133 млрд грн», - сказал министр.

При этом она отметила, что финансирование социальной помощи также осуществляется в необходимых объемах. В частности, по состоянию на 11 марта объем финансирования соцпомощи составил 3,4 млрд грн при потребности 3,9 млрд грн. «Первый транш, который составляет 3,4 млнд грн при потребности на месяц 3,9 млрд грн, профинансирован на 100%», - подчеркнула Денисова. При этом она отметила, что правительство также предпринимает необходимые меры по погашению задолженности по социальным выплатам, которая на текущий момент составляет 408,2 млн грн, а на 1 марта составляла 715 млн грн.

Ранее министр соцполитики Денисова заявляла, что государственная социальная помощь за февраль профинансирована и выплачена гражданам в полном объеме. А с 4 марта начались выплаты за март. Первый транш, по словам Денисовой, составляет 3,4 млрд грн, и эти средства есть.

При этом Денисова подчеркивала, что Министерство социальной политики Украины пока не инициирует сокращения размеров пенсий и социальных выплат.