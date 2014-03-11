В феврале задолженность по зарплате выросла на 14%

Задолженность по заработной плате в Украине в феврале 2014 года выросла на 14% и по состоянию на 1 марта составила 919 млн грн, сообщила журналистам на брифинге во вторник министр социальной политики Людмила Денисова.

“Что касается задолженности по зарплатам. Задолженность на 1 марта составляет 919 млн грн. За февраль она выросла на 14%", - сказала Денисова.

По ее словам, в местных бюджетах задолженность по зарплате есть только в Черниговской области, однако вопрос в срочном порядке решается.

Также глава Минсоцполитики сообщила, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 534 тыс. безработных.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по заработной плате в Украине в январе 2014 года незначительно сократилась до 807,9 млн грн против 808,1 млн грн по состоянию на 1 января 2014 года. Кроме того, по данным Госстата, уровень безработицы в январе составил 1,9% к общему числу трудоспособного населения против 1,8% в декабре 2013 года и против 2% в январе прошлого года.