Рада обязала фонды соцстрахования обнародовать бюджеты и отчеты об их выполнении

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (регистрационный номер 2106) проголосовали 247 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в законы «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», «Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, предусмотренными на захоронение» и «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности».

Изменениями предусмотрено обязать Фонд социального страхования на случай безработицы, Фонд социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности и Фонд социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания оформлять решения своих правлений в виде постановлений и в течение 5 рабочих дней после принятия обнародовать их на официальных страницах соответствующих фондов.

Также необходимо обязать Фонд социального страхования на случай безработицы, Фонд социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности и Фонд социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания обнародовать свои бюджеты, изменения в них и отчеты о выполнении бюджетов за предыдущий год в течение 5 рабочих дней после утверждения на официальных страницах соответствующих фондов и в течение двух недель публиковать эти документы в официальных изданиях Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решения, которые принимаются органами управления соответствующих фондов, не обнародовались или обнародовались избирательно, процесс формирования, утверждения и выполнения бюджета фондов происходит не гласно и не прозрачно для общественности и граждан. «Это создает дополнительные риски неэффективного управления фондами, нецелевого использования средств или их использования не в интересах застрахованных лиц», - говорится в документе. При этом отмечается, что совокупный объем средств, которые аккумулированы в соответствующих фондах, в 2012 году превышал 30 млрд грн. «Очевидно, что такие крупные общественные финансы должны находиться под контролем общественности и должны распределяться максимально прозрачно. В этом заинтересованы и страхователи, и застрахованные лица, и страховщики, которые должны стремиться к росту общественного доверия к своей деятельности», - говорится в пояснительной записке.

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