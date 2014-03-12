Крым рассчитывает получить от РФ 1 млрд грн на обустройство крымских татар

Крым рассчитает получить от Российской Федерации, в случае присоединения региона к этой стране, сумму эквивалентную 1 млрд грн на обустройство крымских татар в 2014-2015 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев в среду на пресс-конференции в Симферополе.

"Российская Федерация профинансирует процесс восстановления прав крымских татар в эквиваленте по сегодняшним ценам в объеме более одного миллиарда гривен уже в течение двух лет", - сказал чиновник.

По его словам, только в этом году Крым планирует получить около 22 млн дол. от РФ на обустройство крымских татар.

Как сообщал УНИАН, лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров считает, что принятие Верховным советом Крыма 11 марта постановления "О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество" является сигналом для сторон, вовлеченных в "крымский кризис", вместе с тем, меджлис по-прежнему бойкотирует референдум 16 марта о расширении прав региона.

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