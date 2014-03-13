Великобритания после 6-летнего перерыва повышает минимальную заработную плату
09:38, 13 марта 2014Соцполитика
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Минимальная заработная плата в Великобритании увеличится на 3% - до £6,50 в час.
Великобритания начинает повышать минимальную зарплату / REUTERS
Министр по делам бизнеса Великобритании Винс Кейбл заявил, что правительство страны примет рекомендацию комиссии по минимальным выплатам об увеличении минимальной заработной платы на 3%, пишет The Guardian.
Минимальная заработная плата в Великобритании увеличится на 3% - до £6,50 в час для взрослых, а также на 2%, до £5,13 - для 18-20-летних и на 2%, до £3,79 - для 16-17-летних.
Канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн заявил, что хочет в конечном счете поднять уровень заработной платы до £7, передает «Газета.Ru».
Принятое решение стало первым повышением минимальной заработной платы в Великобритании в реальном выражении с 2008 года.
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