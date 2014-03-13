Во Франции выросла инфляция

Во Франции потребительские цены, соответствующие стандартам ЕС, в прошлом месяце поднялись на 1,1% в пересчете на годовые темпы, что является самым высоким ростом с июля 2013 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee, сообщают Вести.Экономика.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста инфляции в феврале до 1% с 0,8% в январе.

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Рост потребительских цен относительно первого месяца 2014 года составил 0,6%, как и прогнозировалось. В январе наблюдалось падение цен на 0,6%.

Индекс потребительских цен, рассчитанный по государственным стандартам, вырос в феврале на 0,9% по сравнению с февралем 2013 года и на 0,6% относительно января.

Экономисты ожидали повышения первого индикатора на 1%, второго - на 0,5%.

Уровень промышленного производства во Франции в январе снизился на 0,1% в годовом выражении.

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