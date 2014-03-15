Тягнибок предлагает дать Севастополю право свободного порта

Лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок предлагает предоставить Севастополю право свободного порта наподобие порто-франко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед голосованием за роспуск парламента Крыма.

Тягнибок отметил, что необходимо будет принять несколько экономических законов, которые помогут в развитии Крымского полуострова. «Фракция «Свобода» предлагает уже с понедельника проголосовать за предоставление Севастополю права свободного порта, наподобие порто-франко, что позволит экономически развиваться этой территории», - сказал он.

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Также Тягнибок предложил ввести льготный налоговый режим для курортно-рекреационной экономической деятельности на территории южного и западного побережья Крыма.

Кроме того, Тягнибок предложил восстановить в соответствии с действующим законодательством права граждан, жителей Крыма, на беспрепятственное пользование землями общего пользования, пляжами, береговыми полосами.