Уровень безработицы в Украине за месяц не изменился

Уровень безработицы в Украине в феврале остался на январском уровне и составил 1,9% к общему числу работоспособного населения страны, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Как отмечается, количество безработных составило 536,3 тыс. человек, из них пособие по безработице получали 442,5 тыс. человек. При этом средний размер пособия по безработице сократился на 34 грн – до 1141 грн.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в январе 2014 года в Украине составил 1,9% к общему числу трудоспособного населения против 1,8% в декабре 2013 года и против 2% в январе прошлого года.

