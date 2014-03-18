Минсоцполитики уверяет, что почти 70% мартовских пенсий профинансировано

Финансирование мартовских пенсионных выплат в Украине осуществляется в соответствии с графиком, сообщила министр социальной политики Людмила Денисова.

"По оперативной информации, по состоянию на вечер 17 марта профинансировано 14650,8 млрд грн пенсий за март. Это составляет 68,4% от месячной потребности», - сказала Денисова, которую цитирует пресс-служба министерства.

Министр также отметила, что в целом в марте предусмотрено профинансировать 21,4 млрд грн пенсий, подчеркнув, что выплаты происходят, как это и предусмотрено графиком ежедневных выплат, с 4 по 25 марта.

"Каждый из 13,5 млн пенсионеров, проживающих в Украине, получает свою пенсию своевременно и в соответствии с графиком", - подчеркнула Денисова.

Количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составляет 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.