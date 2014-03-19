Украина прекратила платить пенсии крымчанам из-за блокирования счетов

Министерство социальной политики Украины заявило о прекращении финансирования пенсионных выплат жителям Автономной Республики Крым с 16 марта по объективным причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр Людмила Денисова.

«Все социальные выплаты и пенсии были профинансированы по 16 марта включительно. Ни 17 марта, ни вчера – 18 марта, мы не смогли профинансировать пенсии тем гражданам, которые сейчас живут на территории АР Крым. У нас нет технической возможности для этого. Мы готовы поддержать граждан страны, но мы не можем этого сделать, - сказала министр. – Они считают себя другой страной, вчера там уже начала действие Конституция Российской Федерации. Они отключились от системы электронных платежей и казначейство не работает в рамках Госказначейства Украины».

Как подчеркнула Денисова, общий транш пенсий, который необходимо было перечислить в Крым в марте, должен был составить 1,038 млрд грн, но вплоть до 16 марта удалось перечислить только 677 млн грн.