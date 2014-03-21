Крымчанам обещают выплачивать зарплаты и пенсии в рублях с апреля

Жители Крыма начнут получать зарплаты и пенсии в рублях с 4-5 апреля, заявил журналистам вице-премьер республики Рустам Темиргалиев в пятницу, пишет РИА Новости.

"Мы рассчитываем, что 4-5 апреля начнется официальная выплата заработных плат и пенсий уже в российских рублях. Соответственно, сегодня буквально мы договорились с нашими торговыми сетями, что с конца следующей недели ценники во всех торговых предприятиях республики Крым уже будут в российских рублях и украинских гривнах", - сказал Темиргалиев.

Согласно незаконному акту о присоединении Крыма к России, денежной единицей республики становится рубль. В то же время украинская гривна может использоваться в Крыму до 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.