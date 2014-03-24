Турчинов поручил продать государственные дачи, резиденции и транспорт

И.о. президента Украины Александр Турчинов поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами продать имущество, которое находится в управлении ГУД и не используется для обеспечения деятельности президента Украины.

Об этом говорится в указе Турчинова от 24 марта, размещенном на сайте и.о. главы государства.

Так, согласно документу, Кабмин и ФГИУ должны «решить вопрос о передаче государственного имущества (в частности, государственных предприятий, учреждений, организаций, санаториев, гостиниц (их структурных подразделений), государственных резиденций, государственных дач, средств наземного, водного и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования, земельных участков, другого недвижимого имущества), которое находится в управлении ГУД и не используется для обеспечения деятельности президента Украины, из управления Государственного управления делами в управление других субъектов управления объектами государственной собственности, определенных Кабинетом министров Украины, для последующей приватизации, отчуждения такого имущества в установленном законом порядке, а также для удовлетворения государственных и общественных потребностей».

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Также Фонду государственного имущества Украины поручено ускорить приватизацию частного акционерного общества «Президент-отель», управление корпоративными правами которого передано Фонду от Государственного управления делами согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 1 октября 2012 года № 726-р.

Как подчеркивается в указе, средства от реализации этого имущества будут зачислены в общий фонд государственного бюджета и направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета, в первую очередь на социальные нужды.