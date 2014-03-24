Медведев рассказал, как Россия будет пересчитывать пенсии и зарплаты крымчанам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал сегодня на совещании по поддержке социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

«При этом хотел бы специально также отметить, что мы исходим из того, что выплаты заработной платы бюджетникам и пенсии и пособия будут осуществляться по курсу рубля к гривне на момент присоединения, то есть на 18 марта текущего года», - сказал Медведев.

Он заявил, что количество пенсионеров в РФ увеличилось на 677 тыс. человек, из них 117 тыс. - это пенсионеры Севастополя.

Медведев отметил, что первоочередная задача – повысить пенсии жителей новых территорий до общероссийского уровня. По предварительным расчётам, на эти цели до конца года планируется выделить порядка 36 млрд рублей. (около 1 млрд долл.)

"Ресурсы в бюджете для этого есть. Они запланированы. График повышения пенсий должен быть сформирован в самое ближайшее время, причём сформирован таким образом, чтобы не привести к росту инфляции", - сказал Медведев.

Он заявил, что сейчас имеются сложности с безналичными расчётами, которые пока предприятиям во многом приходится вести в гривнях.

Также, по его словам, сохраняется риск различного рода недружественных действий со стороны украинских финансовых учреждений.

Медведев заявил, что нужно сохранить возможность беспрепятственного движения товаров через «новую российскую границу».

«С этим периодически возникают сложности, поэтому за ситуацией нужно самым внимательным образом наблюдать. Это касается и товарообмена между Крымом и Украиной, от которого в значительной мере сейчас зависит экономика полуострова, и, конечно, экспорта крымской продукции в другие страны. Это задача Федеральной таможенной службы и пограничной службы», - сказал Медведев.

Медведев отметил, что также необходимо решить технические вопросы, связанные с вхождением экономики Крыма в рублевую зону и получением местными банками российской лицензии.

Он подчеркнул, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года.

Читайте такжеКиев не может перечислить пенсии и соцвыплаты жителям Крыма - Денисова

Как сообщал УНИАН, 19 марта министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что власти России обещают в 1,8-1,9 раза увеличить пенсии в Крыму.

Читайте такжеКрымчанам обещают выплачивать зарплаты и пенсии в рублях с апреля

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.

Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».