Пенсионный фонд отчитался о выполнении бюджета за 2013 год

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2013 году выполнил утвержденный правительством бюджет с дефицитом 21,8 млрд грн, говорится в сообщении Фонда, размещенном на веб-портале правительства. При этом фактические расходы на выплаты пенсий составили 250,3 млрд грн, а доходы, включая финансирование дефицита бюджета ПФУ, - 250,5 млрд грн.

«В 2013 году Пенсионный фонд был обеспечен в полном объеме финансовыми ресурсами для выплаты пенсий и денежной помощи 13,5 млн пенсионерам в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2013 году сумма расходов на 16,7 млрд грн превысила аналогичный показатель 2012 года. При этом собственные поступления для наполнения доходной части бюджета ПФУ выросли на 5,6% - до 166,9 млрд грн.

«Из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ в течение года были выделены 83,2 млрд грн, в том числе 61,5 млрд грн в виде дотаций на выплату пенсий, надбавок и повышений пенсий и 21,8 млрд грн – на покрытие дефицита Пенсионного фонда», - сообщили в ПФУ.

Также в течение года Пенсионному фонду выделялись ссуды с единого казначейского счета. По состоянию на 1 января т.г. непогашенными и не возвращенными остаются ссуды на общую суму 310,9 млн грн.

«Размер пенсионной выплаты в среднем за год составил 1508 грн, что на 111,7 грн больше показателя 2012 года», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году. С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составил 894 грн, а минимальной зарплаты – 1147 грн.

