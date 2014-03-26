В Украине увеличились долги по зарплате

Задолженность по заработной плате в Украине в феврале увеличилась по сравнению с показателем января на 190 млн грн (23,5%) и составила 998 млн грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Как отмечается, 61,8% задолженности – долги экономически активных предприятий.

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Наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 454,8 млн грн. В региональном разрезе наибольший объем задолженности сформировался в Киевской области – 148,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в январе 2014 года незначительно сократилась и на 1 февраля составила 807,9 млн грн против 808,1 млн грн по состоянию на 1 января 2014 года.

Уровень безработицы в Украине в феврале остался на январском уровне и составил 1,9% к общему числу работоспособного населения страны.