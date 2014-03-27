Кабмин замораживает минималку и прожиточный минимум до конца года

Кабинет министров Украины в 2014 году отказался от идеи сократить минимальную заработную плату и прожиточный минимум в стране, так как размеры выплат и так слишком малы, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Правительство должно было бы поступить так, как поступило правительство Греции и Италии, а именно – уменьшить размеры минимальной зарплаты и размер прожиточного минимума. Но мы осознаем, что этот размер настолько мал, что уменьшение таких размеров в текущей ситуации, как бы мы этого не хотели, является недопустимым», - заявил Яценюк.

В связи с этим премьер-министр заверил, что правительство в текущем году не будет сокращать минимальные прожиточные стандарты в Украине.

«Но мы официально заявляем, что на протяжении 2014 года минимальные прожиточные стандарты, это минимальная зарплата и прожиточный минимум, не будут меняться. Мы его не будем ни опускать, ни менять. То есть, он будет на одном и том же уровне, который установлен по состоянию на 1 число текущего года», - добавил глава правительства.

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