После повышения тарифов трети украинцев обещают по 500 грн субсидий

Кабинет министров Украины вместе с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, внедряет систему субсидий для 4 млн малообеспеченных семей, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Мы вынуждены сегодня поднимать тарифы на энергоносители, что не делалось последних почти 10 лет. Но мы осознаем, что просто поднять тарифы не означает, что люди будут платить, поэтому у нас есть невероятное количество бедных людей, уязвимых людей, которые не в состоянии платить. Поэтому правительство объявляет о том, что если по состоянию на сегодняшний день у нас под систему субсидий попадало 1,4 млн семей (это в общей сложности почти 5 млн граждан), то с сегодняшнего дня мы внедряем самую амбициозную программу поддержки малообеспеченных слоев населения. Общее количество домохозяйств, которое попадает под нашу программу социальной помощи, увеличивается с 1,4 млн домохозяйств до 4 млн домохозяйств», - заявил Яценюк.

По его словам, участниками разработанной Кабмином программы субсидирования малообеспеченного населения смогут стать 30% украинцев. При этом объем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет достигать 500 грн.

«Мы покрываем социальной программой помощи 30% украинского населения. Каждая малообеспеченная семья будет дополнительно получать на покрытие своих расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (которая подпадает под действие этого постановления) до 500 грн. Правительство приняло соответствующее решение», - заявил Яценюк.

При этом премьер-министр отметил, что необходимость повышения тарифов на газ для населения назрела уже давно, а бездеятельность предыдущей власти в этом вопросе привела к фактическому банкротству НАК «Нафтогаз Украины» и преддефолтному состоянию страны. По словам Яценюка, сейчас повышение тарифов позволит избежать банкротства страны и восстановить энергетический баланс Украины.

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«Сегодня мы вынуждены поднять тарифы на энергоносители для того, чтобы не обанкротилась страна, для того, чтобы наконец-то восстановить энергетический баланс страны, и для того, чтобы привести в соответствие те цены и тарифы даже не до экономично-обоснованного уровня, а хотя бы до уровня соседней России, которая имеет свои газ и нефть, но на 40% продает его дороже, чем Украина, своему населению», - отметил Яценюк.

«Сегодня цена на газ для населения в Украине составляет 84 доллара за тысячу кубических метров. А цена на газ в России, которая нам продает газ, которая добывает наибольшие объемы газа, и которая может даром своим гражданам отдавать газ, составляет 128 долларов за тысячу кубических метров», - добавил он.

Он также обратил внимание на то, что стоимость газа для населения в европейских странах еще существеннее превышает цену для украинских граждан. В частности, по его словам, в Румынии стоимость газа для населения составляет 325 долл./тыс. куб. м, в Армении – 380 долл./тыс. куб. м, а в Молдове – 470 долл./тыс. куб. м.

При этом в таких странах как Эстония и Болгария стоимость газа для населения составляет 605 долл./тыс. куб. м и 562 долл./тыс. куб. м соответственно.

Как сообщал УНИАН, вчера (26 марта) директор департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушин заявил, что повышение тарифа на газ для населения с 1 мая составит 50%, а для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%. Он также отметил, что окончательные показатели повышения тарифов с графиком повышения до 2018 года будут отражены в правительственном постановлении.