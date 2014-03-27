Размер единого пособия при рождении ребенка могут установить в 41 тыс. гривень

Кабинет министров Украины в проекте закона о пересмотре госбюджета на 2014 год предлагает установить в Украине единый размер пособия при рождении ребенка на уровне 41280 грн независимо от того, какой он по очередности, объединив его с пособием по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Об этом говорится в проекте закона №4575 о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, зарегистрированном в парламенте 27 марта.

По данным правительства, на сегодняшний день размер пособия при рождении ребенка зависит от того, каким по счету ребенок родился.

«Сегодня размер пособия при рождении ребенка значительно дифференцирован и установлен в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка (35,28 тыс. грн), 60 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка (70,56 тыс. грн), 120 размерам прожиточного минимума - на третьего и каждого следующего ребенка (141,12 тыс. грн), исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка", - говорится в пояснительной записке к документу. Выплата пособия в случае принятия законопроекта будет осуществляться однократно в объеме 10320 грн, а остальные средства будут выплачиваться в течение следующих трех лет равными частями — по 860 грн.

Правительство считает, что это позволит восстановить принцип социальной справедливости при оказании помощи при рождении, поскольку данные изменения будут гарантировать равные права на получение государственной поддержки для полноценного развития и воспитания ребенка.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”. Народные депутаты решили продлить пленарное заседание до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

В законопроекте о госбюджете Кабмин предлагает увеличить объем доходной части госбюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сократить расходы на 23,8 млрд грн.