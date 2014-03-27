Рада приняла закон о социальных гарантиях мобилизованным украинцам

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ, а из фракции Партии регионов проголосовали лишь 18 депутатов.

Данным законом предусмотрено предоставление возможности гражданам Украины от 40 до 55 лет реализовать конституционный долг по защите Родины и ее территориальной целостности.

Также предусматривается урегулирование вопросам призыва на военную службу при мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности.

Данным законом предусмотрено повышение социальных гарантий военнообязанных, призываемых на военную службу при мобилизации, недопущение уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые при мобилизации будут назначены на низшие должности.

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Также законом упорядочиваются вопросы предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставление гражданам Украины допуска к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Народный депутат Украины Александр Кузьмук (группа ”Экономическое развитие”) отметил, что данным законом, в соответствии с внесенными поправками, предусмотрено, что за гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву по мобилизации в особый период, но не более одного года, сохраняется место работы, должность, средний заработок на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и формы собственности.

Также законом предусмотрено сохранение пенсии лицам, уволенным с военной службы.