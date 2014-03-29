Кабмин не будет ограничивать размер пенсий работающим пенсионерам
16:00, 29 марта 2014Соцполитика
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Правительство приняло решение не осуществлять ограничение пенсии работающим пенсионерам.
Правительство не будет ограничивать размер пенсий / lenta-ua.net
Кабинет министров Украины не будет ограничивать размер пенсий работающим пенсионерам.
Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
Общественностью негативно воспринято намерение Правительства ограничить размер пенсий работающим пенсионерам в размере пятидесяти процентов.
"Действительно, данное предложение касается различных категорий граждан, большинство из которых работает из-за сложного материального положения и низкого уровня пенсий", - говорится в сообщении.
Правительством было принято решение не осуществлять ограничение пенсии работающим пенсионерам.
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