Кабмин не будет ограничивать размер пенсий работающим пенсионерам

Кабинет министров Украины не будет ограничивать размер пенсий работающим пенсионерам.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Общественностью негативно воспринято намерение Правительства ограничить размер пенсий работающим пенсионерам в размере пятидесяти процентов.

"Действительно, данное предложение касается различных категорий граждан, большинство из которых работает из-за сложного материального положения и низкого уровня пенсий", - говорится в сообщении.

Правительством было принято решение не осуществлять ограничение пенсии работающим пенсионерам.

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