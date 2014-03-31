На пенсиях госслужащих хотят сэкономить 11 млн гривень

12:50, 31 марта 2014
Соцполитика
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Решение об уменьшении размера пенсий госслужащим было принято Верховной Радой 27 марта в рамках принятия закона о предотвращении финансовой катастрофы

На пенсиях госслужащих хотят сэкономить 11 млн гривень

Уменьшение размера пенсий государственным служащим, прокурорам, народным депутатам, судьям позволит до конца 2014 года сократить расходы государственного бюджета на 10,7 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Реализация этой нормы касается 3328 человек и позволит сократить расходы государственного бюджета Украины на выплату пенсий до конца 2014 года на сумму около 10,7 млн грн», - говорится в сообщении.

Решение об уменьшении размера пенсий госслужащим было принято Верховной Радой 27 марта в рамках принятия закона о предотвращении финансовой катастрофы.

Минфин сообщил, что ранее пенсия госслужащим начислялась в размере 80% от суммы месячной зарплаты, с которой был уплачен единый социальный взнос, в то время как для других граждан при стаже работы 40 лет пенсия начисляется в размере 54%.

По данным министерства, с целью установления социальной справедливости Верховная Рада утвердила уменьшение размеров пенсий, назначенных по «специальным» законам, и установление их на уровне 70% от суммы месячной зарплаты, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, ранее в Минфине сообщили, что правительство приняло решение не ограничивать пенсии работающим пенсионерам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла правительственные законопроекты о секвестре бюджета и повышении налоговой нагрузки. Документы стали первым шагом в череде непопулярных реформ нового Кабмина, которые коснутся всех украинцев. Но они открыли стране «шлюз» для получения внешней финансовой помощи, объем которой составит более 27 млрд долл.

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