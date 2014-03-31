Путин подписал указ о повышении зарплат бюджетникам Крыма

Гражданам, являющимся получателями пенсий на территориях Республики Крым и города Севастополя, в дополнение к назначенной им пенсии установили ежемесячную выплату (далее - выплата к пенсии): с 1 апреля 2014 года - в размере 25% назначенной пенсии, с 1 мая 2014 года - в размере 50%, с 1 июня 2014 года - в размере 75%, с 1 июля 2014 года - в размере 100% назначенной пенсии, сообщает ИТАР-ТАСС.

В указе уточняется, что "выплата к пенсии производится до перерасчета указанным гражданам назначенных им пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации", а "гражданам, являющимся получателями пенсий, назначенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплата к пенсии не производится".

Правительство должно "определить источники и порядок финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего указа, а также порядок осуществления выплаты к пенсии, определить государственные органы, ответственные за осуществление выплаты к пенсии, и обеспечить координацию их деятельности".

Президент также подписал указ "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и города Севастополя". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С 1 апреля 2014 года по 1 августа 2014 года осуществляется поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы Республики Крым и города Севастополя - до уровня средней заработной платы работников бюджетной сферы по Российской Федерации по соответствующим категориям работников за 2013 год, а сотрудникам государственных и муниципальных органов Республики Крым и города Севастополя - до уровня средней заработной платы федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за 2013 год.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.