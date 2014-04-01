В Украине вводят пенсионный сбор при покупке валюты

Об этом говорится в Законе о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для дальнейшего экономического роста Украины, опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в силу сегодня, 1 апреля.

Согласно закону, плательщиками пенсионного сбора отныне считаются «юридические и физические лица, которые осуществляют операции по покупке иностранной валюты в безналичной и\или наличной форме». «Для плательщиков сбора (ставка составляет – УНИАН) – 0,5% от объекта налогообложения», - говорится в законе.

Организацию и контроль за уплатой сбора обеспечивает Национальный банк, а коммерческие банки до 20 числа каждого месяца обязаны подать в органы Пенсионного фонда отчет о начислении платежей.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Верховная Рада Украины со второй попытки приняла подготовленный правительством Закон о предотвращении финансовой катастрофы, предусматривающий повышение налоговой нагрузки на граждан и предприятия, но одновременно являющийся предпосылкой получения нашей страной финансовой помощи в объеме порядка 27 млрд долл. в течение двух лет. Помимо пенсионного сбора, закон сохраняет действующие ставки налога на прибыль и НДС (18% и 20% соответственно), существенно увеличивает акцизы на пиво и сигареты (25% - 42,5%), вдвое повышает платежи за пользование недрами и радиочастотами, повышает акцизы на импортные автомобили и топливо - для низкокачественного топлива (евро - 2,3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4,5) - 98 евро). Этот же закон оговаривает процедуру возмещения НДС при экспорте зерновых только в отношении продукции нового урожая.

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