Безработица в Италии достигла максимума за 37 лет

Безработица в Италии достигла в феврале рекордно высокого уровня за последние 37 лет. Число нетрудоустроенных людей в стране выросло до 13%. Как сообщает Gazzetta del Sud со ссылкой на данные национального статистического агентства Istat, без работы остаются более 3 миллионов итальянцев.

Кроме того, растет число безработных молодых итальянцев — уровень безработицы в стране среди молодежи достиг 42,3%. Это на 3,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Итальянский премьер Маттео Ренци, который возглавил кабинет министров в феврале 2014 года, заявил, что безработица является главной проблемой, над решением которой работает правительство страны. Он пообещал сократить число безработных людей и вернуть итальянскую экономику, являющуюся одной из самых проблемных в Европе, на путь развития, передает lenta.ru.

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Ситуация с безработицей в странах Европы находится на более критическом уровне только в Греции и на Кипре, где на начало 2014 года этот показатель составил 27,5% и 16,7% соответственно.

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На прошлой неделе в ООН сообщили, что по крайней мере 74,5 миллиона человек во всем мире в возрасте до 25 лет не могут найти работу. Таким образом, проблема безработицы в Италии является частью глобального явления, угрожающего целому поколению, предупреждает организация.