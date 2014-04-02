В Украине будут сохранены все соцвыплаты, пенсии и льготы - Денисова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом заявила министр соцполитики Людмила Денисова.

Министр успокоила граждан, что, несмотря на принятую правительством антикризисную программу, все соцвыплаты, пенсии, льготы - тем, кто в них действительно нуждается, на 2014 год будут сохранены, и их размеры не уменьшатся. В частности, речь идет о 205 тыс. малообеспеченных семей, 13,5 млн пенсионеров, молодых матерях и других.

"Начисление льгот, социальных пособий будет проходить адресно: если доход семьи составляет менее 1710 грн, - такая семья нуждается в государственной защите", - отметила Денисова.

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Министр также заверила, что Минсоцполитики делает все возможное, чтобы на территории полуострова осуществлялась выплата пенсий и других социальных пособий.

"С 17 марта, с момента открытия правительственной «горячей линии» по проблемным вопросам жителей АР Крым и г. Севастополь поступило 5320 обращений. Из них более 800 - вопрос сохранения государственных социальных пособий и выплат гражданам полуострова, а также предоставление льгот", - сказала Денисова.

"Крым и Севастополь и в дальнейшем остаются территорией Украины, а его жители - гражданами Украины. Те, у кого остался украинский паспорт, также будут получать назначенные им пособия", - подчеркнула Денисова.

Отдельно министр проинформировала граждан Крыма и Севастополя, куда им обращаться в случае переезда в другие регионы Украины.

"Всех, кто прибывает из Крыма, расселяют в санатории министерств, при этом учреждения соцзащиты предоставляют им всю необходимую помощь. Кроме того, с полуострова курсируют бесплатные поезда во все регионы Украины", - подчеркнула она.

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