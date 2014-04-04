Крымчане могут получить свои пенсии в Херсоне, заявляют в Кабмине

В Украине, по состоянию на 4 апреля, профинансировано 3418,9 млн грн пенсионных выплат за апрель, что составляет 16% от необходимого в месяц.

Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова на пресс-конференции для представителей региональных СМИ, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"По оперативной информации, в Украине уже профинансировано 16% от месячной потребности апрельских пенсий. В целом на выплаты пенсий в апреле будет направлено 21,4 млрд грн. К сожалению, из-за отсутствия технических возможностей жителям Крыма и Севастополя перечислить деньги не удалось", – сказала Денисова.

Министр отметила, что для получения пенсий крымчане могут выехать в ближайшие регионы, например, в Херсон, написать там заявление на выплату пенсии и получить деньги.

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Денисова заверила, что все виды государственной социальной помощи, в том числе и пенсии, не только сохранены, но и не уменьшены.

"В этой непростой экономической ситуации правительство делает все возможное, чтобы наиболее незащищенные граждане не почувствовали на себе реалии сегодняшнего дня. В частности, в связи с повышением тарифов на газ и тепло семьи с низкими доходами (а это почти 3,5 млн семей) получат право на компенсацию, которая равна разнице между стоимостью коммунальных услуг после и до повышения. Таким образом, 4,5 млн семей получат государственную поддержку, и размер их платежей за коммунальные услуги не изменится”, – подчеркнула она.

Министр сообщила, что сегодня в Украине наблюдается ухудшение ситуации на рынке труда, в частности, уровень безработицы возрос с 7,9% до 8,2%. По словам Денисовой, это обусловлено экономической ситуацией, а также сокращением штата чиновников.

"Такие граждане не останутся без внимания государства, для них Государственный центр занятости подготовил 60 тыс. вакансий, в том числе и на высокие должности", – отметила она.

Количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составляет 13,5 млн человек. Средний размер пенсий в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.