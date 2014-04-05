Кабмин утвердил программу защиты населения при повышении цен на газ и тепло

Как передает корреспондент УНИАН, об министр социальной политики Украины Людмила Денисова сообщила на брифинге в Кабмине.

«Кабинет министров Украины окончательно утвердил программу оказания социальной помощи», - сказала Денисова.

По ее словам, на получение помощи смогут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми и инвалидами, а также с нетрудоспособными членами, чьи месячные доходы являются низкими и для которых коммунальные платежи превышают 10% среднемесячного дохода.

«4,5 млн семей из 16 млн семей будут защищены, и не будут платить ни на гривну больше в связи с повышением цен и тарифов», - сказала Денисова.

При этом она подчеркнула, что система защиты населения предусматривает получение субсидии, компенсации разницы в тарифах или субсидии и компенсации одновременно - в зависимости от уровня доходов.

Механизм компенсации вступает в силу с 1 июля – с момента повышения цен на тепло. Механизм субсидии уже работает.

«Порядок оформления компенсаций такой же, как был при получении субсидии. Не надо нести два заявления – надо прийти в управление соцзащиты, написать заявление в свободной форме, специалисты подскажут, на что может претендовать гражданин», - сказала Денисова, добавив, что выплата компенсаций потребуется порядка 2 млрд грн дополнительных расходов бюджета.

Она также напомнила, что предположительно субсидии получили и далее будут получать 809,4 тыс. семей, дополнительно право на субсидию получили еще 185 тыс. семей.

«3,5 млн семей, которые раньше не получали субсидий, получат право на получение компенсации (разницы в тарифах - УНИАН)», - сказала Денисова.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк отмечал, что в целом порядка 30% населения будут защищены при повышении коммунальных услуг.

"Это миллиардные средства из госбюджета. Но мы нашли эти деньги для того, чтобы 30% украинцев не ощутили повышения цен на энергоносители и коммунальные услуги", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Национальная комиссия по регулированию энергетики приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

Ранее министр финансов Александр Шлапак сообщил, что Кабинет министров повысит цену на газ для населения в среднем на 73% с 1 мая, тарифы на тепло – в среднем на 40% с 1 июля, и сравняет цену на газ для всех категорий потребителей, которые используют только газ для отопления и газ вместе с центральным отоплением, на уровне 1309 грн.