Кабмин откорректирует закон об НДС на лекарства - депутат

Об этом сообщил народный депутат, представитель депутатской группы «Суверенная Европейская Украина», член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Владимир Дудка, который присутствовал на сегодняшнем заседании правительства 5 апреля 2014 года.

По его словам, удалось убедить правительство в кратчайшие сроки растолковать механизм налогообложения лекарств и изделий медицинского назначения на таможенно-пропускных пунктах Украины.

«Будет сделано уточнение к закону, согласно которым, таможня должна брать 7% НДС на лекарства, а не 20%, как требуют сейчас. Кроме того, аптеки получат 2-месячные "каникулы" для того, чтобы перепрограммировать контрольно-кассовые аппараты и учетные программы под учет 7% НДС. При этом сроки введения НДС не меняются», - цитирует Дудку его пресс-служба.

Читайте такжеЯценюк уверяет, что введение НДС на лекарства поможет бороться с фармацевтической мафиейПарламентарий убежден, что эти меры должны как можно скорее разблокировать поступления лекарств в аптеки.

«Итак, Кабинет министров Украины исправит ситуацию, которая возникла с налогообложением операций на поставку лекарственных средств после вступления в силу 1 апреля 2014 года закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине», - отметил депутат.

«В частности, проблема заключается в том, что на таможенно-пропускных пунктах от импортеров лекарственных средств требуют уплачивать НДС в размере 20%, в то время, как правительство задекларировало в вышеупомянутом законе НДС на лекарства в размере 7%. На сегодня это уже привело к дефициту импортных лекарств в Украине», - пояснил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступивший в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взимается в размере 7%, а по общей ставке - 20%.

Читайте такжеЦены на лекарства после введения НДС не будут расти - ШлапакВ связи с этим в ассоциации «Фармукраина» сразу же заявили, что введение НДС на лекарства может привести к существенному удорожанию медикаментов и даже коллапсу на фармрынке страны.

Вместе с тем, министр финансов Александр Шлапак заявил, что НДС на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7% не приведет к росту цен на препараты. Министр пояснил, что цены можно удержать за счет снижения рентабельности для тех, кто на этом зарабатывает.