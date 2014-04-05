Кабмин откорректирует закон об НДС на лекарства - депутат
Кабинет министров Украины намерен внести корректировки законодательства об НДС на лекарства.
Об этом сообщил народный депутат, представитель депутатской группы «Суверенная Европейская Украина», член Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Владимир Дудка, который присутствовал на сегодняшнем заседании правительства 5 апреля 2014 года.
По его словам, удалось убедить правительство в кратчайшие сроки растолковать механизм налогообложения лекарств и изделий медицинского назначения на таможенно-пропускных пунктах Украины.
«Будет сделано уточнение к закону, согласно которым, таможня должна брать 7% НДС на лекарства, а не 20%, как требуют сейчас. Кроме того, аптеки получат 2-месячные "каникулы" для того, чтобы перепрограммировать контрольно-кассовые аппараты и учетные программы под учет 7% НДС. При этом сроки введения НДС не меняются», - цитирует Дудку его пресс-служба.
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«Итак, Кабинет министров Украины исправит ситуацию, которая возникла с налогообложением операций на поставку лекарственных средств после вступления в силу 1 апреля 2014 года закона Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине», - отметил депутат.
«В частности, проблема заключается в том, что на таможенно-пропускных пунктах от импортеров лекарственных средств требуют уплачивать НДС в размере 20%, в то время, как правительство задекларировало в вышеупомянутом законе НДС на лекарства в размере 7%. На сегодня это уже привело к дефициту импортных лекарств в Украине», - пояснил парламентарий.
Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступивший в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взимается в размере 7%, а по общей ставке - 20%.
Читайте такжеЦены на лекарства после введения НДС не будут расти - ШлапакВ связи с этим в ассоциации «Фармукраина» сразу же заявили, что введение НДС на лекарства может привести к существенному удорожанию медикаментов и даже коллапсу на фармрынке страны.
Вместе с тем, министр финансов Александр Шлапак заявил, что НДС на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7% не приведет к росту цен на препараты. Министр пояснил, что цены можно удержать за счет снижения рентабельности для тех, кто на этом зарабатывает.