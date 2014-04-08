Кабмин определил, кто и как будет получать субсидии на оплату комуслуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и предоставления населению компенсаций (субсидий) в условиях роста тарифов на коммунальные услуги.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №83 от 5 апреля 2014 года.

Согласно документу, компенсация будет начисляться семьям, среднемесячный совокупный доход которых за последние полгода не превышает суммы прожиточных минимумов для членов семьи (зарегистрированных в одном жилье).

В случае если у кого-либо из трудоспособных членов семьи доход отсутствует, при исчислении совокупного дохода семьи его доход принимается на уровне прожиточного минимума.

Размер субсидии будет определяться как разница между счетом на коммунальную услугу до повышения тарифа и после повышения. А компенсация будет предоставляться только в пределах утвержденных норм потребления. В то же время, при неполной оплате коммунальных услуг граждане будут терять право на субсидии.

Документом предусмотрено, что назначать субсидии будут управления труда и социальной политики горгосадминистраций, а также исполкомы местных советов. А источником выплаты субсидий будут субвенции из госбюджета местным бюджетам.

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Как сообщал УНИАН, ранее об утверждении программы защиты наиболее уязвимых слоев населения, которые могут пострадать при повышении цен на газ и тепло, уже заявляла министр социальной политики Людмила Денисова. По ее словам, на получение помощи смогут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми и инвалидами, а также с нетрудоспособными членами, чьи месячные доходы являются низкими и для которых коммунальные платежи превышают 10% среднемесячного дохода. В общей сложности, субсидии и компенсации должны покрыть около 4,5 млн семей в Украине.