В Раде уже хотят отложить введение НДС на лекарства

Народный депутат от группы “Суверенная европейская Украина”, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения внедрения обязательного медицинского страхования Комитета ВР по вопросам здравоохранения Владимир Дудка заявляет, что в больницах и аптеках некоторых регионов Украины наблюдается дефицит лекарств, что связано с введением НДС на лекарства с 1 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

Дудка напомнил, что на днях был введен в действие новый закон, который предусматривает сбор в размере 7% налога на добавленную стоимость при поставках лекарственных средств.

“Он был введен неподготовлено, и потому это было большой ошибкой”, - отметил депутат.

На сегодняшний день, отметил он, в результате недостатков этого закона, где речь идет о НДС в размере 7%, “таможня требует при осуществлении импорта уплаты налога в 20%”.

“Это 8 дней назад остановило весь импорт лекарств иностранного производства, изделий медицинского назначения иностранного производства, а также некоторого сырья для украинского производства. Поэтому в некоторых регионах мы уже, по статистике, имеем дефицит лекарств в аптеках на уровне 50% ассортимента, то же в больницах”, - сказал Дудка.

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Депутат подчеркнул, что нельзя допустить исчезновение в больницах тех лекарств, которые жизненно необходимы для пациентов.

Таким образом, отметил Дудка, чтобы избежать негативного развития событий, необходимо сегодня-завтра принять законопроект №4637 об отсрочке введения налога на добавленную стоимость до 1 января 2015 года.

Принятие этого законопроекта позволит снять эту проблему, нормально подготовить введение налога на добавленную стоимость, и ввести его с 1 января 2015 года.

“Тогда это даст возможность избежать и дефицита, и повышения цен”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, по закону «О предотвращении финансовой катастрофы», который вступил в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

Вместе с тем, эксперты и некоторые народные депутаты заявили, что норма в законе прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взимается в размере не 7%, а по общей ставке - 20%.

4 апреля Министерство доходов и сборов Украины разослало разъяснительное письмо на все таможни Украины, согласно которому все лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны растаможиваться по 20% ставке НДС, а не 7%.

Участники рынка заявили, что импортеры лекарств стоят на таможне, не желая растаможивать товар по ставке 20%.