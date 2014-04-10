Депутаты не смогли решить проблему с налогообложением лекарств

Верховная Рада Украины не поддержала правительственный проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства (№4645).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие его за основу и в целом проголосовали только 204 народных депутата из 282, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, фракция Партии регионов не голосовала, а от группы "Экономическое развитие" проголосовали 7 депутатов.

Законопроектом предлагалось, в частности, увеличить ставку акцизного налога на транспортные средства по коду 8703 33 19 00 в соответствии с УКТВЭД с 1,09 евро до 2,18 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя, которая по техническим причинам не была включена в Закону Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

Кроме того, предлагалось согласовать отдельные нормы Налогового кодекса Украины с нормами Таможенного кодекса Украины; осуществить редакционную правку с целью устранения двойной трактовки нормы относительно налогообложения НДС операций по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ставке 7%.

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В частности, планировалось уточнить, что по ставке 7% облагаются налогом «операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставках на таможенной территории Украины» лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Также предлагалось ввести обязательное обнародование списка плательщиков НДС, получающих возмещение из Государственного бюджета Украины; приостановить в период до 1 июля 2014 года нормы Налогового кодекса Украины о применении ставки 5% для процентов для согласования отдельных норм относительно вступления их в силу.

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В связи с изменением Национальным банком Украины порядка установления и использования официального курса гривни к иностранным валютам и курса банковских металлов (вступившего в силу 4 апреля 2014 года), вносятся изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которыми установлены нормы относительно правил пересчета иностранной валюты в валюту Украины при осуществлении таможенных формальностей и начислении таможенных платежей.

