Крым может рассчитывать лишь на 700 тысяч туристов вместо 6 млн в прошлом году

На фоне прошлогодних 6 млн отдыхающих в этом году Крым может принять порядка 700 тысяч, прогнозирует экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев.

Об этом, как передает сайт "Новости Крыма", он сообщил в интервью «Комментариям».

Читайте такжеРоссия признала - курортный сезон в Крыму сорван«Если и в мае аннексия Крыма не будет признана миром, между Украиной и Россией в отношении Крыма не будет установлено никаких договоренностей, и ситуация останется в подвешенном состоянии, тогда можно предполагать значительное снижение туристического потока», - сказал Лиев.

По его данным, туристический поток из Украины в Крым, который раньше из 6 млн. человек составлял 4 млн, в сегодняшних реалиях будет сокращен процентов на 90, а то и более. «Помимо перманентно возникающих сложностей пересечения границы, есть основной фактор, на основании которого человек принимает решение, куда ему поехать, - безопасность. Есть, конечно, экстремалы, но их обычно меньше 1%», - отметил экс-министр.

Читайте такжеОтдых без КрымаОн подчеркнул, что количество российских туристов в общем турпотоке в Крым составляло 1,5 млн человек. Из них почти миллион добирались поездом через Украину.

«Сейчас этот маршрут самими же россиянами и их пропагандистами превращен в рисковый маршрут. По факту это не так, россиянам в пути ничего не грозит, но российская пропаганда делает совершенно другие выводы», - отметил Лиев. И добавил, что по этой же причине из 300 тыс. россиян, которые ехали в Крым на машинах с российскими номерами, можно теперь рассчитывать только на очень экстремальных туристов, которые рискнуть ехать через «нестабильную Украину».

Самолетом добирались в Крым почти 200 тыс. россиян, уточнил Лиев. Аэропорт «Симферополь» принимает в год миллион пассажиров, из них туристов - 500 тыс. человек, из которых россиян - 200 тыс., остальные – туристы из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Турции и т.д. «Чтобы Крыму сохранить эти 500 тыс., надо будет очень хорошо постараться, это очень сложно», - отметил экс-министр.

Напомним, Лиев назначен заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины. До этого президиум СРеКа принял решение внести его «черный список» лиц, пребывание которых нежелательно на территории полуострова. Экс-министр назвал данное решение ударом в спину.