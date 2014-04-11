В Кабмине из-за инфляции обещают провести индексацию пенсий

Несмотря на ситуацию в стране, социальная сфера работает стабильно и бесперебойно. Об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова, выступая на совещании с председателями областных государственных администраций, городскими головами, руководителями силовых структур, представителями промышленности Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, проведенном премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

"Власть осознает, в каких условиях оказалась страна, при этом мы так же понимаем, что нашей поддержки требует каждый гражданин нашего государства. Именно поэтому, несмотря на дефицит государственного бюджета и жесткую экономию, все виды государственной социальной помощи сохранены. Кроме того, все выплаты осуществляются своевременно и по графику”, – отметила Денисова.

Министр сообщила, что уже в ближайшее время правительство примет постановление, в соответствии с которым увеличится размер ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Также, по ее словам, будет проведена индексация пенсий, поскольку на сегодняшний день инфляция составляет 3%.

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"В связи с повышением тарифов на газ и тепло правительство разработало специальную программу, благодаря которой семьи с низкими доходами (а это почти 3,5 млн. семей) получат право на компенсацию, которая равна разнице между стоимостью коммунальных услуг после и до повышения. Приблизительно еще один миллион семей будут защищены программой жилищных субсидий. Таким образом, 4,5 млн семей получат государственную поддержку и размер их платежей за коммунальные услуги не изменится”, – отметила Денисова.

Министр подчеркнула, что правительство делает все возможное, чтобы в этой непростой ситуации максимально минимизировать негативные последствия сложного экономического положения для граждан Украины.